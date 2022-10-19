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الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة يدخل يومه الرابع

تاريخ النشر: 19/10/2022 - 08:00

الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة يدخل يومه الرابع
من أمام إعدادية السلام بالطيبة، صباح اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

استمر الإضراب الذي أعلنت عنه لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة السلام الإعدادية في مدينة الطيبة، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب الأوضاع الصحية والبيئية المتردية في المدرسة، وفقا للجنة أولياء الأمور.

ولليوم الرابع على التوالي، تعلق لجنة الأولياء انتظام الدراسة في المدرسة، بعد الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه يوم السبت الماضي، إذ اشترطت اللجنة إنهاء الإضراب بتحقيق المطالب الملحة للمدرسة.

وفي السياق، زار رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة، أول من أمس الإثنين، المدرسة وتجول برفقة أعضاء لجنة الأولياء لاطلاعه على مطالبهم عن قرب، وفي نهاية الجولة اجتمعت اللجنة برئيس البلدية الذي وعد بتوفير كافة النواقص الضرورية.

وفي بيان للجنة أولياء أمور الطلاب، أمس، ذكرت أنه "يا للأسف سياسة الاستخفاف بعقول الناس وسياسة التهريج ما زالت هي دربهم وهي سبيلهم في حل مشاكلنا. أطل علينا السيد شعاع منصور مصاروة، رئيس بلدية الطيبة، العزيزة بأهلها بصور افتخارٍ بأنه بعث إلى المدرسة 40 طاولة و80 كرسيا وكأن مشاكلنا قد حُلت".

وأضافت أن "سيادة الرئيس كما تعلم جيدا وكما قلنا وما زلنا نقول إن مشكلة مدرستنا ليست فقط طاولة وكرسي، بل هي مشاكل عميقه جدا، ولكن يا للأسف قدمت إلى المدرسة التسمع وجعنا ويبدو أنك لم تفهمه جيدا، ويبدو أنكم لا تستطيعون قراءة عمق القضية، بل تطوفون على قشرتها الخارجية".

وختمت اللجنة بالقول إن "هذا الاستخفاف والاستهتار بمطالبنا لن يثنينا عن طريقنا. نعرف جيدا سبيلنا نحو تحقيق أهدافنا ولن تثنينا سياستك هذه عن هذا السبيل".

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الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة يدخل يومه الرابع

الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة يدخل يومه الرابع

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