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ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب إكسال

تاريخ النشر: 19/10/2022 - 14:40

ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب إكسال
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عدد من الأشخاص في حادث طرق وقع بالقرب من مفرق قرية إكسال القريبة من مدينة الناصرة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'جلبوع' تلقى بلاغا، الساعة 13:49، عن حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 60 المحاذي لمفرق إكسال. وقدم مسعفون ومضمدون من 'نجمة داود الحمراء' العلاجات الأولية لثلاثة مصابين، أحدهم يبلغ 50 عاما بحالة خطيرة، وآخران بحالة متوسطة. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى 'هعيمك' بمدينة العفولة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 271 شخصا، بينهم 90 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#سيارات
#إصابات
#إكسال
#الناصرة

ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب إكسال

ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب إكسال

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