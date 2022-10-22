  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر مصر: وفاة يوسف حسونة متأثرا بإصابته إثر انفجار صهريج وقود

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 16:18

كفر مصر: وفاة يوسف حسونة متأثرا بإصابته إثر انفجار صهريج وقود
الفقيد يوسف حسونة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توفي يوسف حسين حسونة، في الخمسينيات من عمره، من بلدة كفر مصر في منطقة مرج ابن عامر، اليوم السبت، متأثرا بإصابته إثر انفجار صهريج وقود قبل عدة أيام.

وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى "تل هشومير" وفاة حسونة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وتعود حيثيات الحادث إلى يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حينما أصيب 3 أشخاص بجروح إذ وصفت حالة الفقيد آنذاك بالخطيرة من جراء انفجار صهريج وقود في حيز سكني.

والمصابان الآخران هما نجلا الفقيد حيث وصفت حالتهما بالطفيفة، وقد أحيلا آنذاك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بودكاست عرب 48

#كفر مصر
#يوسف حسونة
#مرج ابن عامر

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عرعرة النقب: حداد وإضراب شامل الأحد وخطوات احتجاجية ضد الجريمة
عرعرة النقب: حداد وإضراب شامل الأحد وخطوات احتجاجية ضد الجريمة

2022-10-22

إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة
إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

2022-10-22

حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية
حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية

2022-10-22

الأكثر قراءة

إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

2022-10-21
تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي وممارساته كلها غير شرعية

تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي وممارساته كلها غير شرعية

2022-10-21
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

2022-10-21
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

2022-10-21
استطلاع: تغيرات طفيفة داخل المعسكرين والتجمع يقترب من نسبة الحسم

استطلاع: تغيرات طفيفة داخل المعسكرين والتجمع يقترب من نسبة الحسم

2022-10-21