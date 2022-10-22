كفر مصر: وفاة يوسف حسونة متأثرا بإصابته إثر انفجار صهريج وقود

توفي يوسف حسين حسونة، في الخمسينيات من عمره، من بلدة كفر مصر في منطقة مرج ابن عامر، اليوم السبت، متأثرا بإصابته إثر انفجار صهريج وقود قبل عدة أيام.

وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى "تل هشومير" وفاة حسونة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وتعود حيثيات الحادث إلى يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حينما أصيب 3 أشخاص بجروح إذ وصفت حالة الفقيد آنذاك بالخطيرة من جراء انفجار صهريج وقود في حيز سكني.

والمصابان الآخران هما نجلا الفقيد حيث وصفت حالتهما بالطفيفة، وقد أحيلا آنذاك إلى المستشفى لتلقي العلاج.