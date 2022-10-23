  2. محليات
  3. أخبار محلية

تحريض ضد مرشح التجمع د. وليد قعدان من قبل المستوطنين وصحافتهم

تاريخ النشر: 23/10/2022 - 14:11

تحريض ضد مرشح التجمع د. وليد قعدان من قبل المستوطنين وصحافتهم
د. وليد قعدان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أدان التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد، ما وصفها "حملة التحريض المسمومة" التي يشنها الإعلام الإسرائيلي ضد التجمع الوطني الديمقراطي ومحاولات ضرب تمثيله ومرشحيه على إثر تصاعد قوة التجمع، والتي كما قال "تقض مضاجعهم، وآخر حلقة في هذه السلسلة هو التحريض على المرشح الرابع في القائمة، د. وليد قعدان (باقة الغربية) من قبل صحافي مستوطن في صحيفة المستوطنين (ماكور ريشون)".

وقال التجمع إن "الحملة المسمومة التي يشنها الإعلام الإسرائيلي ضد د. وليد قعدان هي محاولة أخرى لإسكات صوت التجمع ولضرب طرحه العادل والديمقراطي والتقدمي الذي يحرج عنصرية إسرائيل ويفضح سياسات التمييز العنصري والقمع والاضطهاد. وتزداد وتيرة التحريض مع الارتفاع الذي يحققه التجمع قبيل الانتخابات والالتفاف الجماهيري حوله وحول قائمته البرلمانية وطرحه السياسي".

وأشار التجمع إلى أن "زج العلاقات الشخصية والأسرية وزوجة وأبناء المرشحين، والتلميح إلى وجوب فصلهم من الجامعات ومنعهم من التعليم من في حملات التحريض هو حضيض ما بعده حضيض، ويثبت أن إسرائيل تحاول هندسة قيادات على مقاسها وتريد محو حق الفلسطينيين في الداخل في اختيار ممثليهم السياسية".

وقال د. وليد قعدان إنه "لا حدود ولا قاع لوقاحة الصحافة الإسرائيلية وصحافة المستوطنين، كل شيء عندهم مباح من أجل التحريض والعنصرية وسفك الدماء، لا يمكن أن أزج بعائلتي وعلاقاتي الشخصية في الحياة السياسية والحملات الانتخابية، يزعجني جدًا أن تتحمل عائلتي وزر وضاعة المستوطنين والعقلية الصهيونية، ولكن لا يثنيني عن تلبية نداء الواجب وإنجاح قائمة التجمع".

بودكاست عرب 48

#د. وليد قعدان
#التجمع
#باقة الغربية
#تحريض
#انتخابات 2022

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة في حادث عمل وسط البلاد
إصابة خطيرة في حادث عمل وسط البلاد

2022-10-23

التجمع: مهرجانات انتخابية جبارة في أم الفحم وباقة الغربية وكفر مندا وجديدة المكر
التجمع: مهرجانات انتخابية جبارة في أم الفحم وباقة الغربية وكفر مندا وجديدة المكر

2022-10-23

قطف ثمار الزيتون: موسم فرح وسعادة للعائلات العربية
قطف ثمار الزيتون: موسم فرح وسعادة للعائلات العربية

2022-10-23

الأكثر قراءة

القدس: إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم ضلوعه في عملية طعن

القدس: إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم ضلوعه في عملية طعن

2022-10-22
إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

2022-10-22
شهيد في قلقيلية وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالمغير وبيت أمر

شهيد في قلقيلية وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالمغير وبيت أمر

2022-10-22
فلسطين المُغيبة

فلسطين المُغيبة

2022-10-22
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

2022-10-22