بدء العمل بالتوقيت الشتوي مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، بدء العمل بالتوقيت الشتوي ليل السبت الأحد 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ووفقا لإعلان الوزارة فإنه في تمام الساعة الثانية فجر الأحد 30 تشرين الأول/ أكتوبر، سيجري تعديل التوقيت وذلك عبر إعادة عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الوراء، ليتم بذلك ضبط الساعة عند الواحد فجرا.

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر 219 يوما، ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي.

وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام لمدة خمسة أشهر، لغاية يوم الجمعة الموافق 24 آذار/ مارس 2023.

وبوشر بالعمل بـ"قانون التوقيت" في البلاد منذ العام 1992 بموجب قانون سنه الكنيست، جرى تعديله في العام 2013.

ووفقا للقانون فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 219 يوما بدلا من 160 - 190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.