اتهام شاب من كابول بقتل رجل من كريات آتا

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضدّ باسل توفيق ريان (25 عامًا) من سكان قرية كابول، نسبت إليه قتل شلومي جبلي (45 عامًا) من كريات آتا، لأسباب غير معروفة.

وطلبت النيابة توقيف المتهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائيّة ضدّه.

وبحسب لائحة الاتهام، "وصل المتهم، يوم 23 أيلول/ سبتمبر 2022، إلى شقة جبلي، ومكث هناك عدة ساعات. بعد فترة من الزمن قام المتهم بمهاجمة صديقه وطعنه أكثر من 20 مرة في أنحاء مختلفة من جسده. حاول الضحية الدّفاع عن نفسه، لكن دون جدوى، حتى انهار في غرفة الدرج وهو يحاول طلب المساعدة".

وأضافت أن "المتهم هرب من الشقة، تاركًا صديقه ملطّخًا بدمائه، ركب السيارة وانطلق بعيدًا. أثناء القيادة، اتصل المتهم بالشرطة وأبلغ عن الحادث. وحاول طاقم 'نجمة داوود الحمراء' الذي وصل لاحقًا إلى الشقّة، إنعاش المصاب، لكن دون جدوى، وتم إعلان وفاته على الفور".