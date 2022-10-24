اعتقال زوجة منتخب جمهور وآخرين بشبهة تهديد رجل أعمال

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أربعة أشخاص، بينهم زوجة منتخب جمهور من منطقة شمالي البلاد، للتحقيق معهم بشبهة تهديد رجل أعمال.

ووفقا للشرطة فإنه "بعد تحقيق سري تم إجراؤه في منطقة الشمال خلال الأشهر الماضية، جرى اعتقال 4 مشتبهين من سكان الشمال للتحقيق معهم، بينهم زوجة منتخب جمهور من الشمال، للاشتباه بقيامهم بجرائم ابتزاز وتهديد لرجل أعمال إذا لم يتوقف عن عمله وانخراطه في السياسة المحلية، إذ قالوا إنهم سيرسلون إلى عائلته موادا محرجة، وعليه تم تنفيذ التهديد بوقت لاحق".

وأضافت أنه "خلال الحملة التي قامت بها الشرطة، صباح اليوم، تم تفتيش منازل المتهمين ومكاتبهم ومصادرة بعض الأغراض، إذ من المتوقع أن يتم أيضًا استجواب أشخاص آخرين".