بثّ مباشر: تغطية خاصة لانتخابات الكنيست الـ25

يستضيف الزميل أنس موسى، ناشطين في الأحزاب العربية ومختصين في العمل الانتخابي، للوقوف على آخر التطورات في انتخابات الكنيست الـ25، ويتطرق مع ضيوفه إلى أنماط التصويت في المجتمع العربي ونسبة التصويت وإمكانية عبور الأحزاب العربية لنسبة الحسم بما يضمن رفع التمثيل العربي في الكنيست.

وقال عضو اللجنة المركزية في حزب التجمع، إن "نسبة التصويت ارتفعت مقارنة بالانتخابات الماضية، بشكل ملحوظ".

وذكر عنبتاوي أن "دخول التجمع ساهم برفع نسبة التصويت... (التي) تقترب حاليا من 40%"، مشيرا إلى أن "اليمين (الإسرائيلي) أدرك أن التصويت في المجتمع العربي سيرتفع".

وأضاف أنه "بالإمكان رفْع نسبة التصويت إلى 55%، وهذا أمر مُتاح"، غير أنه أوضح أن "رفع نسبة التصويت غير كافية، وذلك بسبب الارتفاع لدة المجتمع اليهودي بنسبة 6%؛ كما أننا نتحدث عن أرقام غير مسبوقة (بشأن نسب التصويت العامة) منذ عام 1999".

من جانبه، ذكر مدرّب التنمية البشرية، أشرف قرطام، أن "الصورة باتت واضحة، وكذلك بات الاختلاف بين التجمع وباقي القوائم العربية".

وأضاف أن "سامي أبو شحادة... بشخصيته وخطابه الواضح والصادق، والذي يركّز على الجانب القومي، ويتحدث عن التناقضات في هذه الدولة؛ يمثل نهج التجمع الأصيل".