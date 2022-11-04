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كفر مندا: وفاة محمد عرابي دهسا في تل أبيب

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 16:59

كفر مندا: وفاة محمد عرابي دهسا في تل أبيب
الفقيد محمد عرابي
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

فجعت بلدة كفر مندا اليوم، الجمعة، بوفاة محمد خالد عرابي (52 عاما) متأثرا بجروحه التي تعرض لها في حادث دهس بمدينة تل أبيب.

وكان الفقيد قد أحيل بحالة خطيرة إلى المشفى، بيد أنه جرى إقرار وفاته اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ومما يذكر أن الفقيد عمل كسائق حافلة وتعرض للحادث أثناء تواجده في موقف الحافلات.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 288 شخصا، بينهم 95 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 91 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية الأمس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الدهس
#كفر مندا
#محمد عرابي
#تل أبيب

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