وقفة احتجاجية ضد عنف الشرطة في عرعرة النقب

شارك عدد من أهالي عرعرة النقب، صباح اليوم الأحد، بوقفة احتجاجية نظمها المجلس المحلي على ضد عنف الشرطة وسهولة ضغط أفراد الشرطة على الزناد.

وشارك في الوقفة رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي، نايف أبو عرار، وقيادات من مختلف الهيات السياسية.

وقال رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي إن "المواطنين يريدون من الشرطة الحفاظ على النظام والأمن والأمان، وليس إطلاق النار على الأبرياء".

وألقيت كلمات أخرى أمام المحتجين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات ضد عنف الشرطة بينها "عيسى ابننا والشرطة ضدنا"، و"عرعرة تنادي لا للتعدي ولا للعنصرية"، و"كفى لإطلاق النار على الأبرياء"، كما رددوا شعارات مناهضة للعنف والجريمة وإطلاق النار.

يذكر أن إضرابا احتجاجيا شمل كافّة المؤسسات التعليميّة في عرعرة النقب، يوم الخميس الماضي، إثر إصابة طفل برصاص الشرطة.