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يافا: وفاة سليمان كُلاب متأثرا بإصابته في حادث طرق

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 12:03

يافا: وفاة سليمان كُلاب متأثرا بإصابته في حادث طرق
سليمان رياض كُلاب
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن اليوم، الأحد، عن وفاة الشاب سليمان رياض كُلاب (24 عامًا) من يافا متأثرًا بإصابته بعد تعرضه لحادث طرق مروع قبل نحو أسبوعين في المدينة.

وساد الحزن بين أقارب ومعارف ضحية الحادث، وتوافد عدد من أهالي يافا إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها بفقدان ابنها.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 289 شخصا، بينهم 97 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#يافا
#سليمان كُلاب
#حوادث الطرق

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