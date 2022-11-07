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الطيبة: تجميد أمر هدم منزل ضياء جابر

تاريخ النشر: 07/11/2022 - 11:55

الطيبة: تجميد أمر هدم منزل ضياء جابر
المنزل المهدد بالهدم في الطيبة (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

جمدت المحكمة المركزية في مدينة اللد، مساء أمس الأحد، أمر هدم لمنزل ضياء جابر المكون من طابقين في المنطقة الغربية، وأرضية إسمنتية في مدينة الطيبة.

وقررت المحكمة تجميد أمر الهدم لبيت جابر الذي كان من المزمع هدمه لغاية مساء أمس، لمدة خمسة أيام وحتى انعقاد جلسة أخرى.

كذلك جمّدت المحكمة أمر هدم لأرضية إسمنتية جُهزت لأساسات بيت بالقرب من منزل ضياء جابر الذي يقع في المنطقة الغربية "الجلمة" بالطيبة.

وقدم المحاميان يوسف جمعة ولواء جابر من طاقم الدفاع عن أصحاب المنازل إلى المحكمة لوائح الدفاع ليتسنى بالتعاون مع لجنة التخطيط في بلدية الطيبة تقديم مقترح تخطيطي في المنطقة التي تقع بها البيوت والمنشآت المهددة بالهدم.

وقال ضياء جابر لـ"عرب 48" إن "القضية لم تنته حتى الآن، ونحن نعتبر البيت مهددا بالهدم حتى هذه اللحظات، ولكن قرار المحكمة يوحي لأجواء إيجابية".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#هدم المنازل
#ضياء جابر

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