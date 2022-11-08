  2. محليات
  3. أخبار محلية

ارتبط اسمه بالقسام: أعمال ترميم في مسجد الاستقلال في حيفا

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 11:37

ارتبط اسمه بالقسام: أعمال ترميم في مسجد الاستقلال في حيفا
مسجد الاستقلال (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شهد مسجد الاستقلال التاريخي في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، البدء بأعمال ترميم وصيانة لمرافقه الداخلية والخارجية، قد تستمر لنحو عام.

ويقع مسجد الاستقلال وسط حيفا في حيّ وادي الصليب، وهو واحد من أربعة مساجد ما زالت مفتوحة للصلاة فيها. وشُيّد المسجد في عشرينيات القرن الماضي، واشتهر لارتباط اسمه بالشيخ عز الدين القسام الذي عمل إماما وواعظا فيه حتى استشهاده عام 1935. وكان الفلسطينيون يأتون إليه من مختلف البلدات لسماع دروس القسام ومواعظه. وقُصف المسجد خلال نكبة فلسطين عام 1948، ما خلّف أضرارا جسيمة في مئذنته.

وقدم الشيخ القسام من سورية إلى فلسطين، مطلع عشرينيات القرن الماضي، إذ كان أهالي حيفا قد أتموا بناء المسجد، واختاروا عز الدين القسام ليكون أوّل إمام له بعد أن ذاع صيته وعُرف بسمعته الطيبة وسعة علمه، وهو من خريجي الأزهر في مصر، وقاوم الانتداب الفرنسي في سورية.

وتولى شقيق القسام، الشيخ فخر الدين، إمامة المسجد بعد استشهاد أخيه عام 1935، ولغاية نكبة فلسطين عام 1948.

وأغلق المسجد بعد النكبة، وبقي مغلقا لغاية أواخر سبعينيات القرن الماضي، إذ أُعيد افتتاحه بشكل جزئي لصلاتي الجمعة والعيد، لكن في العام 1991 أعاد أهالي حيفا افتتاح المسجد وباشروا بأداء الصلوات الخمس يوميا فيه.

وتواصل جمعية "حيفا لبشائر الخير" بجمع التبرعات لإتمام أعمال الترميم الواسعة، والتي تُقدّر بنحو 560 ألف دولار أميركي.

وتشمل أعمال الترميم الجدار الغربي للمسجد وسطحه، وتغيير شبكة الكهرباء بالكامل، وغرف الوضوء، وشبكة المياه، والمكيّفات، والأرضيات الداخلية، مع الحفاظ على معالم المكان، بينها المنبر الذي ألقى منه القسام خطبه ومواعظه.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#مسجد الاستقلال
#عز الدين القسام

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وصول جثمان طالب الطب باسل أبو شريقي إلى البلاد
وصول جثمان طالب الطب باسل أبو شريقي إلى البلاد

2022-11-08

إصابة خطيرة في حادث طرق بالقرب من بئر السبع
إصابة خطيرة في حادث طرق بالقرب من بئر السبع

2022-11-08

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2022-11-08

الأكثر قراءة

بروفايل | نتنياهو العائد إلى حكم إسرائيل

بروفايل | نتنياهو العائد إلى حكم إسرائيل

2022-11-07
وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

2022-11-07
بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول الحكومة

بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول الحكومة

2022-11-07
نتنياهو يقترح توزيع الحقائب الوزارية وترحيل القضايا الجوهرية

نتنياهو يقترح توزيع الحقائب الوزارية وترحيل القضايا الجوهرية

2022-11-07
الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

2022-11-07