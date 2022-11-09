انفجار عبوة ناسفة في رهط وإضرام النار بمدرسة في طوبا الزنغرية

انفجرت عبوة ناسفة في رهط، وأضرمت النار في مدرسة بطوبا الزنغرية، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، انفجرت عبوة ناسفة في منزل لعائلة الجعار في حارة 26 بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد منتصف الليل. وسمع عدد من الأهالي دوي الانفجار عن بعد.

وأسفر الاعتداء عن أضرار فادحة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي قرية طوبا الزنغرية بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، أضرم جناة مجهولون، الليلة الماضية، النار داخل عدة صفوف للطلاب في مدرسة الحكمة الابتدائية.

وأسفر الاعتداء عن أضرار فادحة وخسائر جسيمة للمدرسة.

وسادت أجواء من الاستنكار والغضب في طوبا الزنغرية إثر الاعتداء الذي نفذه الجناة على المدرسة،

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الاعتدائين.