اعتقال ثلاثة شبان من جسر الزرقاء بطعن آخر

اعتقلت الشرطة ثلاثة شبان من جسر الزرقاء بشبهة تورطهم في حادثة طعن وقعت أمس في مركز تجاري بمنطقة زخرون يعكوف، إذ أصيب شاب (22 عاما) من سكان القرية بجروح وصفت بأنها خطيرة نُقل على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" لتلقي العلاج.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول جريمة طعن وقعت بالقرب من بلدة "زخرون يعكوف"، وباشرت بالتحقيق، وبعد وقت تم اعتقال المشتبهين الثلاثة (16 و19 و24 عاما)، وبعد التحقيق تبيّن أن "الاعتداء وقع على خلفية نزاع عائلي".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الأحد، بطلب الشرطة تمديد أمر اعتقال المشتبهين على ذمّة التحقيق.