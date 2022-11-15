طمرة: قرار المحكمة ضد 4 من معتقلي الهبة الشعبية بعد أقل من أسبوعين

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، إصدار حكمها ضد أربعة معتقلين من مدينة طمرة على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021 وهم: محمد أبو الهيجاء، ومحمد أبو رومي، وبهاء أبو الهيجاء، وإبراهيم مريح، لغاية يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ولغاية اليوم يخضع شابان آخران لشروط مقيدة في إطار الحبس المنزلي، وهما أحمد مريح، ومصطفى عواد.

وقالت والدة المعتقل محمد أبو رومي لـ"عرب 48" إن "النيابة العامة طالبت المحكمة بفرض عقوبة الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 7 و10 أعوام ضد الشبان. هذا ليس نهائيا في القضية".

ومن أبرز التهم التي نُسبت ضد المعتقلين "تنفيذ عمل إرهابي مقصود على خلفية قومية ومعاداة اليهود".

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد الشبان في المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.