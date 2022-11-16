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اقتحام وتخريب في إعدادية السلام بالطيبة

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 09:11

اقتحام وتخريب في إعدادية السلام بالطيبة
إعدادية السلام بالطيبة، صباح اليوم
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

اقتحم جناة مجهولون إعدادية السلام في مدينة الطيبة، ونفذوا أعمال تخريب في المدرسة، الليلة الماضية.

ووفقا للجنة أولياء أمور الطلاب فإن المدرسة تعرضت لاقتحام وأعمال تخريب في المدرسة، إذ أحدث المعتدون أضرارا لأبواب ونوافذ غرف إدارة المدرسة، وبعض الممتلكات.

وهذه المرة الثامنة التي تتعرض المدرسة لاعتداء دون أن تعتقل الشرطة المعتدين.

وقال محمد برانسي من لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة لـ"عرب 48" إن "هذه الاعتداءات تعيق المسيرة التعليمية للأولاد، وتشكل حالة من عدم الاستقرار لدى الطلاب والمعلمين".

وأضاف أنه "على ما يبدو أن هناك من يستهدف مدرسة السلام الإعدادية لأهداف لم نفهمها بعد، فلا يعقل أن يتم الاعتداء على ممتلكات المدرسة أكثر من 4 مرات خلال عام واحد، و4 مرات أخرى في أعوام سابقة، وفي كل مرة لا تعتقل الشرطة مشتبهين".

وأوضح أن "لجنة الأولياء طلبت من البلدية توفير حراسة للمدرسة كونها تشهد اعتداءات متكررة، ولكن البلدية لم توفر ذلك، والمسؤولية تقع على السلطة المحلية".

وختم برانسي بالقول إن "كل من تسوّل له نفسه أن يعتدي على ممتلكات مدرسة هو جبان ليس لديه أي حس وطني وديني وأخلاقي. نطالب البلدية مرة أخرى بتوفير الحراسة، وعلى الشرطة أن تردع هؤلاء المجرمين".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#إعدادية السلام
#التربية والتعليم
#طلاب
#محمد برانسي

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