اعتقال مرب من أم الفحم خلال تواجده برفقة طلاب في الأقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، المربي فوزي إغبارية من أم الفحم، خلال تواجده برفقة طلابه في المسجد الأقصى بالقدس.

وجاء في التفاصيل، أن اعتقال إغبارية جاء إثر اقتحام عناصر الشرطة للمكان وخلال قيامه بالتقاط صورة جماعية برفقة طلابه في باحات الأقصى.

ولا تزال قوات الشرطة تحتجز المربي إغبارية في مركز المسكوبية في القدس، فيما لم تعرف دواع الاعتقال حتى الآن.

وقال شهود عيان، إن "المربي إغبارية لم يرتكب أي مخالفة تذكر، حيث تواجد برفقة طلابه في رحلة تعليمية دينية بالمسجد الأقصى ومدينة القدس".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب عائلة المربي إغبارية والمحامي الموكل بالدفاع عنه؛ غير أنه لم يتسن لنا ذلك حتى الآن.