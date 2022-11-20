إصابتان خطيرة ومتوسطة لشابين من الرينة في جريمة طعن

أصيب شابان من قرية الرينة المحاذية لمدينة الناصرة، شمالي البلاد، بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، صباح اليوم الأحد، في جريمة طعن على شارع 77 بالقرب من مفرق تل القسيس، شمال غرب مرج ابن عامر.

واستُدعيت قوات من الشرطة إلى المكان بعد تلقيها بلاغا حول الجريمة، وتبيّن وفقًا لمصادر طبيّة أنّ شابا (31 عاما) أصيب بجروح خطيرة وظهرت علامات عنف على جسده، وآخر (23 عاما) أصيب بجروح متوسطة، وقد نقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة فإنّ التحقيق الأولي أشار إلى أنّ خلفية الجريمة، على ما يبدو، هي "أعمال شغب وزعرنة على الشارع العامّ".

وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية في ملابسات وأسباب الجريمة.