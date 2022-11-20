  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابتان خطيرة ومتوسطة لشابين من الرينة في جريمة طعن

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 08:17

إصابتان خطيرة ومتوسطة لشابين من الرينة في جريمة طعن
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شابان من قرية الرينة المحاذية لمدينة الناصرة، شمالي البلاد، بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، صباح اليوم الأحد، في جريمة طعن على شارع 77 بالقرب من مفرق تل القسيس، شمال غرب مرج ابن عامر.

واستُدعيت قوات من الشرطة إلى المكان بعد تلقيها بلاغا حول الجريمة، وتبيّن وفقًا لمصادر طبيّة أنّ شابا (31 عاما) أصيب بجروح خطيرة وظهرت علامات عنف على جسده، وآخر (23 عاما) أصيب بجروح متوسطة، وقد نقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة فإنّ التحقيق الأولي أشار إلى أنّ خلفية الجريمة، على ما يبدو، هي "أعمال شغب وزعرنة على الشارع العامّ".

وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية في ملابسات وأسباب الجريمة.

بودكاست عرب 48

#الرينة
#العنف والجريمة
#تل القسيس
#مرج ابن عامر

حوارات

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تناوب على رئاسة مجلس دير الأسد المحلي
تناوب على رئاسة مجلس دير الأسد المحلي

2022-11-20

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

2022-11-20

نقص واحتكار الأدوية.. أزمة ومعاناة مضاعفة
نقص واحتكار الأدوية.. أزمة ومعاناة مضاعفة

2022-11-19

الأكثر قراءة

"داعش" تنفذ هجمات إرهابية بمصر وسورية والعراق

2022-11-19
مونديال قطر: الإصابة تحرم منتخب إسبانيا من ظهيره الأيسر

مونديال قطر: الإصابة تحرم منتخب إسبانيا من ظهيره الأيسر

2022-11-19
تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة حمص ومقتل 4 عسكريين

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة حمص ومقتل 4 عسكريين

2022-11-19
مونديال قطر: حكم إيطالي يقود المباراة الافتتاحية

مونديال قطر: حكم إيطالي يقود المباراة الافتتاحية

2022-11-19
حالة الطقس: ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة

2022-11-19