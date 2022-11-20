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وقفة احتجاجية رابعة في البعينة نجيدات: "مدرسة ومقبرة لا تتجاوران"

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 12:54

وقفة احتجاجية رابعة في البعينة نجيدات: "مدرسة ومقبرة لا تتجاوران"
وقفة احتجاجية ضد إقامة مقبرة بجوار مدرسة في البعينة - نجيدات
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

تحت شعار "مدرسة ومقبرة لا تتجاوران" نظمت لجنة "عدل" مساء أمس، السبت، وقفة احتجاجية رابعة منذ بدء النضال ضد إقامة مدرسة بجوار مقبرة، وذلك بعد إصدار بيان رقم 5 يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيانها موقفها حول "استمرار النضال والإصرار على عدم تنفيذ المشروع، خاصة بعد أن أعطت إدارة المجلس المحلي فرصة ذهبية لإبداء حسن النية والتعاون مع المهندسين، د. عروة سويطات وهود أبو ليل، ولكن ما زالت إدارة المجلس المحلي تستعمل الأساليب الملتوية وإضاعة الوقت".

وشارك في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لما وصفته اللجة بـ"تهور المجلس المحلي البعينة نجيدات في تطبيق فكرة إقامة مقبرة ومدرسة في مكان واحد"، العشرات من أهالي القرية مستفيدين من حشودهم وهتافاتهم الصادحة لإسماع أصواتهم لإدارة المجلس ولكل من يهمه أمر رفاهية سكان القرية ومستقبل أبنائها، ورفعوا الشعارات المعارضة للمشروع (بناء مقبرة ملاصقة للمدرسة) ورددوا هتافات "مقبرة في وسط البلد.. ضاع مستقبل الولد" و"الإصرار الإصرار.. حتى نغيّر القرار" و"ارفع إيدك عن الوادي.. هذا مستقبل أولادي".

واستمع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لكلمة عضو اللجنة المكلفة بإيجاد بديل مناسب للمقبرة، المحامي زاهي نجيدات، حيث سرد أبرز المحطات التاريخية في مراحل التواصل مع إدارة المجلس المحلي ومدى الموقف السلبي الذي جعلهم يلجؤون مرة أخرى للخروج إلى الشارع وتنظيم الوقفة الاحتجاجية الرابعة خلال فترة قصيرة، بهدف إطلاع أهالي القرية على أهم المستجدات في هذه القضية.

وشكرت لجنة "عدل" عشرات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ومساعيهم والتزامهم بالنضال الشرعي، كما نقلت اللجنة دعوة "لجنة مسجد بلال" والتي انضمت، مؤخرا، للنضال الشرعي، والتي ستنظم معسكر عمل في المقبرة القديمة بعد أسبوعين.

بودكاست عرب 48

#البعينة نجيدات
#لجنة عدل
#وقفات احتجاجية
#زاهي نجيدات
#مدرسة ومقبرة لا تتجاوران

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