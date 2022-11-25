اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة من زيمر واعتقال شخص

عثر اليوم، الجمعة، على جثة فاطمة سليم قطاوي (36 عاما) من بلدة زيمر في ورشة بناء ببلدة "تل موند"، واعتقلت الشرطة شخصا فيما لم تعرف الخلفية بعد.

وبحسب الشرطة، فإنها باشرت التحقيق بعد تلقيها بلاغا حول العثور على امرأة دون علامات حياة.

وجاء في التفاصيل، أن الفقيدة عملت في بلدة "تل موند"، وقد اعتقلت الشرطة مشتبها، في الأربعينيات من عمره، ضمن التحقيقات الجارية في ظروف الوفاة.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بيتح تيكفا غدا، السبت، في طلب تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

وفي تعقيب وصل "عرب 48" من المحامي، علاء أبو مخ، قال إن "موكلي لا علاقة له بوفاة المرحومة، سوى أنه تواجد في الوقت والمكان غير المناسب في تلك اللحظة".

وأضاف أن "المشتبه هو الذي استدعى الطاقم الطبي إلى المكان، علمًا أنه يعاني من مشاكل بالقلب وقد قمنا بإقناع الشرطة لنقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وختم أبو مخ بالقول "أنا والمحامي عمر مصاروة موكلان بالدفاع عن المشتبه به، والشرطة تدرك أن لا علاقة له بوفاة المرحومة".