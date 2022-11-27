إضراب في ابتدائية الإخاء برهط

شهدت مدرسة الإخاء الابتدائية الجماهيرية والبساتين التابعة لها في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، إضرابا احتجاجيا على عدم تغيير الأثاث القديم وعدم تصليح الخلل في خط المجاري.

وصرح رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الإخاء الجماهيرية، يونس أبو غرارة، أن الأهالي تجاوبوا مع الإضراب في المدرسة.

وأضاف أنه "نؤكد على المطلبين الأساسيين للعودة لمقاعد الدراسة: تغيير خط المجاري داخل ساحة الروضات، وتغيير أثاث المدرسة (طاولات وكراسي) كما هو متفق".

وشدد رئيس اللجنة على أن "حقنا مشروع ولن نتزحزح عنه. يكفي مماطلة واستهتار بطلابنا".

ومما يذكر أن 455 طالبا في مدرسة الإخاء انضموا للإضراب المفتوح الذي كانت قد أعلنته صفوف البساتين في وقت سابق، والتي تضم 136 طالبا، إثر أزمة خط الصرف الصحي وعدم توفر أثاث مناسب في المدرسة.

وكانت اللجنة قد أوضحت أنه " على ضوء آخر المستجدات في موضوع تصليح خط المجاري في بساتين مدرسة الإخاء، فلم يكن هناك أي خطوات جدية من قبل البلدية لتصليح العطل، ومن هنا فإننا نرى في ذلك استخفافا في عقول الأهالي، ورمي صحة أطفالنا عرض الحائط، فلم نر أي مسؤول قلق بهذا الشأن، ولا توجد بوادر لتصليح العطل، ومن هنا وبعد جلسة للجنة أولياء أمور طلاب مدرسة الإخاء فقد قررنا أن يشمل الإضراب طلاب مدرسة الإخاء الجماهيرية كافة، لأن البساتين والمدرسة جسم واحد لا يمكن فصله، أيضًا هناك بعض الأمور التي يجب أن تعالج في المدرسة كموضوع الأثاث القديم وتوجهنا برسالة خطيّة للبلدية وهناك اتفاق في تاريخ 7.2.2022 لم ينفذ حتى الآن رغم مطالبنا المستمرة في ذلك. نحن نتحدث عن أثاث قديم غير مناسب لأبنائنا وعمره 35 عاما".

ووفقا لمصدر في بلدية رهط، فإن المقاول ما زال يعمل على موضوع إصلاح العطل في خط المجاري.

وأشار إلى أن البلدية صدقت على طلبية لشراء أثاث جديد للمدرسة، بيد أن المحاسب المرافق رفض ذلك.