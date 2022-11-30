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وفاة الفتى عيسى الطلقات متأثرا بإصابته برصاص الشرطة

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 12:22

وفاة الفتى عيسى الطلقات متأثرا بإصابته برصاص الشرطة
الفتى عيسى هاني الطلقات
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة الفتى عيسى هاني الطلقات من قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وكان الفتى الطلقات قد أصيب بعيارات نارية أطلقها أفراد الشرطة خلال أحداث وقعت في عرعرة النقب ليلة الانتخابات للكنيست، قبل نحو شهر، وجرى نقله إلى مستشفى سوروكا حيث مكث في قسم العلاج المكثف وتحسنت حالته الصحية بعد أسابيع، إلا أنه طرأ تدهور على حالته الصحية، صباح اليوم، في عملية جراحية، وأقر الأطباء وفاته.

وكانت الشرطة قد ادعت في حينه أنه "قام سائقو مركبات في بلدة عرعرة النقب بقيادة بصورة متهورة، وعرضوا وفق الشبهات، حياة شرطي للخطر. بينما تم إطلاق نار، أصيب قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا بجروح بين متوسطة وخطيرة، فأحيل لتلقي العلاج الطبي".

وفي أعقاب ذلك، شارك عدد من أهالي عرعرة النقب، يوم 6 شرين الثاني/ نوفمبر 2022، بوقفة احتجاجية نظمها المجلس المحلي ضد عنف الشرطة وسهولة ضغط أفراد الشرطة على الزناد.

وطالب رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي، نايف أبو عرار، بـ"التحقيق مع الشرطة، وإنزال أشد العقوبات ضد الشرطي المتورط بإطلاق النار".

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