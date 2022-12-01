  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة شابة من كوكب بجراح خطيرة في حادث طرق

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 18:05

إصابة شابة من كوكب بجراح خطيرة في حادث طرق
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيبت شابة من كوكب، تبلغ العشرين من عمرها، بجراح خطيرة، إثر حادث طرق وقع بالقرب من بلدتها، مساء اليوم الخميس.

وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية للشابة، ونقلها إلى المركز الطبي للجليل، لاستكمال تلقي العلاج.

وأفاد المركز الطبي للجليل في بيان، بأن الشابة قد وصلت إلى المشفى فيما كانت تعاني من جراح خطيرة، موضحا أنها كانت تخصع للتخدير، وكانت موصولة بجهاز تنفس اصطناعيّ.

وأضاف أنها أُدخلت إلى وحدة التصوير والأشعة في المشفى، لاستكمال تلفي العلاج اللازم.

وتشير المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، أن 316 شخصا، بينهم 105 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري وحتى أمس الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الأسبوع الأخير شهد مصرع أربعة أشخاص من جراء تعرضهم لحوادث طرق، فيما شهدت الأيام الـ365 الماضية، مصرع 349 شخصا في حوادث طرق.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#كوكب
#حادث طرق
#إصابة شابة

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة شاب بجراح حرجة بحادث طرق في النقب
إصابة شاب بجراح حرجة بحادث طرق في النقب

2022-12-01

بدء العمل بشارع الناصرة - عيلوط بعد توجهات ومعاناة
بدء العمل بشارع الناصرة - عيلوط بعد توجهات ومعاناة

2022-12-01

ميزان: الأحكام العالية بحق الشبان العرب فُصلت مقاساتها خصيصا لمعاقبة معتقلي هبة الكرامة
ميزان: الأحكام العالية بحق الشبان العرب فُصلت مقاساتها خصيصا لمعاقبة معتقلي هبة الكرامة

2022-12-01

الأكثر قراءة

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

2022-11-30
قتيل في رهط: العائلة تفند ادعاء الشرطة

قتيل في رهط: العائلة تفند ادعاء الشرطة

2022-11-30
مونديال قطر: خسارة السعودية أمام المكسيك وكلتيهما تودعان البطولة

مونديال قطر: خسارة السعودية أمام المكسيك وكلتيهما تودعان البطولة

2022-11-30
مونديال قطر: الأرجنتين تتأهل وتتجنب ملاقاة فرنسا بثمن النهائي

مونديال قطر: الأرجنتين تتأهل وتتجنب ملاقاة فرنسا بثمن النهائي

2022-11-30
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-30