إصابة شابة من كوكب بجراح خطيرة في حادث طرق

أُصيبت شابة من كوكب، تبلغ العشرين من عمرها، بجراح خطيرة، إثر حادث طرق وقع بالقرب من بلدتها، مساء اليوم الخميس.

وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية للشابة، ونقلها إلى المركز الطبي للجليل، لاستكمال تلقي العلاج.

وأفاد المركز الطبي للجليل في بيان، بأن الشابة قد وصلت إلى المشفى فيما كانت تعاني من جراح خطيرة، موضحا أنها كانت تخصع للتخدير، وكانت موصولة بجهاز تنفس اصطناعيّ.

وأضاف أنها أُدخلت إلى وحدة التصوير والأشعة في المشفى، لاستكمال تلفي العلاج اللازم.

وتشير المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، أن 316 شخصا، بينهم 105 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري وحتى أمس الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الأسبوع الأخير شهد مصرع أربعة أشخاص من جراء تعرضهم لحوادث طرق، فيما شهدت الأيام الـ365 الماضية، مصرع 349 شخصا في حوادث طرق.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.