بدء العمل بشارع الناصرة - عيلوط بعد توجهات ومعاناة

بدأت وزارة المواصلات وشركة "نتيفي أيالون" بتنفيذ مشروع "شارع الناصرة - عيلوط" الذي هو بمثابة شريان رئيسي هام لحركة السير في منطقة الناصرة والذي يتيح للمواطنين القادمين من الشمال والغرب الدخول إلى مدينة الناصرة عن طريق قرية عيلوط. كما يعد هذا الشارع منفذا ومخرجا مهما لأهالي المدينة حينما يسافرون باتجاه الشمال والغرب.

وكان "عرب 48" قد نشر تقريرا شاملا عن الظروف السيئة للشارع الذي يفتقر للإضاءة والحواشي والأرصفة، بعد العديد من الشكاوى والمعاناة التي تسبب بها هذا الشارع لمواطني الناصرة وعيلوط، وتضمن التقرير تعقيبا من رئيس بلدية الناصرة، وآخر من رئيس مجلس عيلوط المحلي.

شارع الناصرة - عيلوط قبل بدء العمل (أرشيف عرب 48)

وبعد الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع الذي ستبلغ تكلفته حوالي 70 مليون شيكل، قالت بلدية الناصرة إن "هذا المحور الهام الذي لطالما انتظرنا تنفيذه والذي عمل رئيس بلدية الناصرة، علي سلاّم، الكثير لأجل تنفيذه، حيث قام بطرح موضوع الشارع في كل جلسة عقدت مع وزارة المواصلات خلال الدورة الأخيرة. اليوم يجري العمل في الشارع على قدم وساق بما في ذلك الإنارة والأرصفة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيه في الصيف القادم".

وأضافت البلدية أنه "يجري العمل في شارع الناصرة - عيلوط، إلى جانب تنفيذ مشاريع جانبية أخرى تربط هذا الشارع الرئيسي بشوارع إضافية واحد منها يصل ويرتبط بحي الكروم وآخر يصل حتى كنيسة الموارنة في رؤوس الجبال".