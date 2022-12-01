مصرع أيوب النصاصرة من كفر قاسم في حادث طرق بالأردن

لقي رجل الأعمال أيوب عيسى موسى النصاصرة (52 عاما) من سكان مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث الجنوبي، وسط البلاد، مصرعه مساء أمس، الأربعاء إثر تعرضه لحادث طرق في مدينة المفرق بالأردن.

وضحية الحادث من سكان النقب سابقا وانتقل للسكن في مدينة كفر قاسم منذ أعوام عدة.

وساد الحزن الشديد بين أقارب ومعارف الفقيد وخصوصا في منطقة النقب والمثلث مع انتشار النبأ. وتلقت العائلة خبر وفاته كالصاعقة، وأثنى معارفه وأترابه على سيرته الحسنة ومسيرته ومساهمته في عمل الخير وتقديم المساعدة.

وتعكف العائلة على نقل جثمان الفقيد من الأردن لتشييعه ومواراته الثرى في مسقط رأسه، ولم يعرف موعد الجنازة لغاية الآن.