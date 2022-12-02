إطلاق نار في اللقية: إصابة خطيرة لعريس في ليلة زفافه

أصيب شاب (26 عاما) من بلدة اللقية، مساء اليوم، الجمعة، بجراح خطيرة، من جراء تعرضه لإطلاق نار خلال تواجده في مركبة على شارع رقم 60 في منطقة النقب.

وعُلم أن الشاب من عائلة الأصنع وكان ضمن موكب زفاف من مركبات رافقته مساء اليوم، للمكان الذي كان من المقرر أن يلتقي فيه بعروسه، إذ يحتفل الليلة بزفافه.

ونقل المصاب بشكل مستقل إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، وأشارت التقارير إلى أن محاولة القتل ارتكبت على خلفية جنائية.

وفي بيان صدر عن الشرطة، قالت إنها شرعت بالتحقيق في شبهة لجريمة محاولة قتل على الطريق 60، وأفادت بأنها تلقت بلاغا حول مصاب من جراء تعرضه لإطلاق نار وهو في مركبته.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، أكثر من 97 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.