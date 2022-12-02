  2. محليات
  3. أخبار محلية

إطلاق نار في اللقية: إصابة خطيرة لعريس في ليلة زفافه

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 20:52

إطلاق نار في اللقية: إصابة خطيرة لعريس في ليلة زفافه
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شاب (26 عاما) من بلدة اللقية، مساء اليوم، الجمعة، بجراح خطيرة، من جراء تعرضه لإطلاق نار خلال تواجده في مركبة على شارع رقم 60 في منطقة النقب.

وعُلم أن الشاب من عائلة الأصنع وكان ضمن موكب زفاف من مركبات رافقته مساء اليوم، للمكان الذي كان من المقرر أن يلتقي فيه بعروسه، إذ يحتفل الليلة بزفافه.

ونقل المصاب بشكل مستقل إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، وأشارت التقارير إلى أن محاولة القتل ارتكبت على خلفية جنائية.

وفي بيان صدر عن الشرطة، قالت إنها شرعت بالتحقيق في شبهة لجريمة محاولة قتل على الطريق 60، وأفادت بأنها تلقت بلاغا حول مصاب من جراء تعرضه لإطلاق نار وهو في مركبته.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، أكثر من 97 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

بودكاست عرب 48

#جريمة إطلاق نار
#اللقية
#النقب

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"عدالة": قانون منع لم الشمر يرسخ الفوقية اليهودية ويكرس الأبارتهايد
"عدالة": قانون منع لم الشمر يرسخ الفوقية اليهودية ويكرس الأبارتهايد

2022-12-02

هالبرين تتفوه بتصريحات عنصرية ضد العرب
هالبرين تتفوه بتصريحات عنصرية ضد العرب

2022-12-02

وفاة الأسير المحرر جميل ذياب من مجد الكروم
وفاة الأسير المحرر جميل ذياب من مجد الكروم

2022-12-02

الأكثر قراءة

مونديال قطر: ألمانيا تودّع البطولة رغم فوزها على كوستاريكا

مونديال قطر: ألمانيا تودّع البطولة رغم فوزها على كوستاريكا

2022-12-01
مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي

مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي

2022-12-01
شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم جنين

شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم جنين

2022-12-01
مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة الفلسطينية بأنها

مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة الفلسطينية بأنها "كيان معاد"

2022-12-01
مونديال قطر: اليابان تصنع مفاجأة مدوّية وتصطحب إسبانيا لثمن النهائي

مونديال قطر: اليابان تصنع مفاجأة مدوّية وتصطحب إسبانيا لثمن النهائي

2022-12-01