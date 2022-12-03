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الطيبة: محامون مختصون بقضايا المسكن يدرسون خطوات التصدي لقرارات الهدم

تاريخ النشر: 03/12/2022 - 16:56

الطيبة: محامون مختصون بقضايا المسكن يدرسون خطوات التصدي لقرارات الهدم
من الاجتماع في الطيبة (تصوير "عرب 48")
تحرير: طارق طه
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

عقد عدد من المحامين المختصين بقضايا البناء والمسكن، من مدينة الطيبة، صباح السبت، في مكتب المحامي يوسف مصاروة اجتماعا طارئا في أعقاب عملية الهدم التي وقعت يوم الخميس الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد اشتداد هجمة السلطات الإسرائيلية على الأرض والمسكن في مدينة الطيبة، إذ يتهدد الهدم والإخلاء عشرات البيوت والمنشآت، وتحديدا في المنطقة غربي المدينة (منطقة السهل).

وعرض في الاجتماع تفاصيل عدد من البيوت التي يخيّم عليها شبح الهدم الفوري، من بينها بيت الشاب، ضياء جابر، والتي انتهت مدة تجميد أمر الهدم في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

كذلك طُرح فق الاجتماع سُبل التصدي للهجمة التي تشنها السلطات ضد مدينة الطيبة بشكل خاص، كذلك اقترح أن يتم تعميم النضال على كافة البلدات في المثلث ليتحول لنضال قطري، كذلك إشراك نواب عرب من الكنيست ولجنة المتابعة.

وقال المحامي يوسف مصاروة لـ"عرب ٤٨" إنه "على سلم أولوياتنا الآن كمحامين أن نبحث في سبل التصدي للجنة التخطيطية والجسم القضائي الذي يعنى بأوامر الهدم".

وأضاف أن "يجب أن نلقى آلية كي نستطيع التعامل قانونيا مع أوامر الهدم، لأن المحكمة في قضايا الهدم مطية للجان التخطيط، والجو العام السائد يؤثر كثيرا".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#هدم المنازل
#أزمة الأرض والمسكن
#سياسة هدم البيوت

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