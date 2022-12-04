تمديد اعتقال المشتبه باختطاف وحبس طفلين في ملجأ باللد

مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، اليوم الأحد، اعتقال أحمد نجم (55 عاما) من مدينة اللد لمدة 5 أيام، للاشتباه بخطفه طفلين (14 و16 عاما) من الضفة الغربية، مكثا في البلاد دون تصريح، وحبسهما داخل ملجأ لمدة عدة أيام.

ونسبت الشرطة للمشتبه الذي اعتقلته، أمس، مخالفات وخطف وحبس وتوفير مبيت والاعتداء على الطفلين في ظروف خطيرة.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا هاتفيا من الطفلين حول تعرضهما للخطف والحبس داخل ملجأ منذ 3 أيام في اللد دون تناولهما الطعام والماء.

وبحسب الشرطة، فإن الطفلين تمكنا أمس بعد ثلاثة أيام من حبسهما، من الاتصال وإبلاغها من هاتف المشتبه بخطفهما بعد وصوله إلى المكان لفحص حالتهما.

واستُدعيت قوات من الشرطة إلى المكان وقامت بتخليص الطفلين ونقلهما إلى مركز للشرطة، فيما اعتقلت المشتبه بعد أعمال بحث في المكان.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة التي حسب الاشتباه تدور خلفيتها حول تشغيل الطفلين بشكل غير قانوني.