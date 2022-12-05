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عائلات معتقلي هبّة الكرامة: أيّ مستقبل ينتظر أبناءنا بظلّ الأحكام الجائرة؟

تاريخ النشر: 05/12/2022 - 20:37

عائلات معتقلي هبّة الكرامة: أيّ مستقبل ينتظر أبناءنا بظلّ الأحكام الجائرة؟
جانب من المشاركين في المؤتمر ("عرب 48")
تحرير: باسل مغربي
إيناس مريح إيناس مريح

شاركت عائلات معتقلي هبة الكرامة من عكا، وطمرة، وحيفا، واللد، وأهال ونشطاء من عكا وخارجها، في مؤتمر صحافي عُقد في منزل سمير عثمان والد المعتقل محمد عثمان (20 عاما)، وأعربت العائلات خلاله عن استنكارها وغضبها إزاء الأحكام التي صدرت بحقّ مُعتقلي الهبة، الذين صدرت قرارات قضائية بحقهم، واتي أكدت العئلات أنها مجحفة وظالمة.

كما أبدت العائلات استياءها من أداء المسؤولين العرب، وأعضاء الكنيست، في ملف أبنائهم، متسائلة عن "أي مستقبل سينتظر أبناءنا؟"، بعد خروجهم من السجن، عقب قضاء محكومياتهم العالية.

وأشارت العائلات كذلك إلى أن أبناءها سُجنوا في مناطق بعيدة عن سُكناهم، في خطوة عدّوا أنها تسعى للحدّ من زيارت العائلات لأبنائها. وفي الصدد ذاته أشار والد أحد المعتقلين إلى أنه لم يزر ابنه منذ نحو ستة أشهر بسبب ذلك.

جانب من المشاركين في المؤتمر ("عرب 48")

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال سمير عثمان، والد المعتقل محمد عثمان: "انقلبت حياتنا رأسا على عقب، ولم أعد أستطيع النوم، إذ تمر الليالي علي وأنا أنتظر ابني محمد الذي كان لجانبي دائما، والذي لا أستطيع احتضانه منذ 17/5/2021".

وأضاف أن ابنه "يواجه اليوم اتهامات عديدة من بينها إطلاق نار على الشرطة، وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيكل لإلقائها على الشرطة، وحرق ’بازار’، وإلقاء ’مولتوف’ على الشرطة".

وأضاف: "دعوتنا للمؤتمر الصحافي جاءت جراء إصدار الأحكام الظالمة والقاسية ضد معتقلي هبة الكرامة من الداخل الفلسطيني، ونأمل أن تصل صرخة أبنائنا، معتقلي هبة الكرامة للقيادات السياسية ولجنة المتابعة واللجنة القطرية، الذين يمثلون المجتمع العربي، فأبناؤنا يشعرون بالظلم والعنصرية والإجحاف".

("عرب 48")

وتابع عثمان: "لازلت أذكر لحظات اعتقال ابني محمد من جانب البيت، حيث أحاط به العشرات من وحدة الشرطة الخاصة التي هددتني بالسلاح بحال اقترابي من ابني، لكنني لم أستطع البقاء جانبا واقتربت من ابني الذي كان ملقى على الأرضى، وهو يعاني من إصابة بقدميه".

بودكاست عرب 48

#هبة الكرامة
#الهبة الشعبية
#عكا
#اللد
#طمرة

عائلات معتقلي هبّة الكرامة: أيّ مستقبل ينتظر أبناءنا بظلّ الأحكام الجائرة؟

عائلات معتقلي هبّة الكرامة: أيّ مستقبل ينتظر أبناءنا بظلّ الأحكام الجائرة؟

عائلات معتقلي هبّة الكرامة: أيّ مستقبل ينتظر أبناءنا بظلّ الأحكام الجائرة؟

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