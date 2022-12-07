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اعتقال مشتبه بإصدار فواتير وهمية قدرها 133.5 مليون شيكل

تاريخ النشر: 07/12/2022 - 14:57

اعتقال مشتبه بإصدار فواتير وهمية قدرها 133.5 مليون شيكل
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت المحكمة، اليوم الأربعاء، اعتقال شخص من مدينة كفر قاسم لستة أيام بشبهة ضلوعه بمخالفات تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وعدم مثوله للتحقيق.

ووفقا لادعاء سلطة الضرائب فإنه "توجه للشخص المذكور من كفر قاسم شبهات توزيع فواتير ضريبية بأسماء شركات مختلفة، بدون أن يقوم وبدون وجود نية لديه للقيام بالصفقات الواردة في الفواتير، من أجل أن يتيح المجال للشركات المذكورة احتساب الضريبة وتقليل مصاريفها الضريبية".

وأضافت سلطة الضرائب أنه "توجه للرجل شبهات للتحايل من أجل عدم دفع الضريبة، وتبلغ قيمة الفواتير الوهمية التي يشتبه بأنه قام بتوزيعها أكثر من 133.5 مليون شيكل، وتصل قيمة الضريبة عن هذا المبلغ حوالي 19.5 مليون شيكل".

وأشارت إلى أن "المشتبه لم يمثل للتحقيق على الرغم من توجيه الدعوة له 6 مرات للتحقيق في وحدة التحقيق بمخالفات الضريبة وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب، ومن قبل الشرطة. وتم تمديد اعتقال المشتبه من كفر قاسم لمدة 6 أيام".

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#فواتير وهمية
#سلطة الضرائب
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