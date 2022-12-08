هيئة الابتكار وسلطة التطوير الاقتصادي تختاران دعم مسرّع "ساينتك" التابع لجمعية الجليل

اختارت كل من هيئة الابتكار وسلطة التطوير الاقتصادي للأقليات مشروع مسرّع ساينتك ScienTech التابع لجمعية الجليل - الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية، ضمن الـ6 مشاريع الفائزة في مسار لدعم المبادرات في مجال الهايتك.

وقد تم اختيار هذه المشاريع الستة ضمن 24 مشروعًا تقدمت لهذا الأمر.

وستحصل المشاريع الفائزة على تمويل من هيئة الابتكار وسلطة التطوير الاقتصادي لتطويرها وضمان استمراريتها مهنيًا.

يرافق مسرّع ساينتك الذي أطلقته جمعية الجليل في العام الماضي، المبادرين لمشاريع وستارت آب في مجال علوم الأحياء كافة المراحل المهنية إلى حين الوصول إلى جهات التمويل وإخراج المشروع إلى الضوء، وقد تم تخريج الفوج الأول من المسرع وحاليًا التسجيل قائم للفوج الثاني، ويعمل المشروع بشراكة مع السفارة الأميركية ومركز المعرفة الابتكاري في نعهد التخنيون، ويتم العمل خلال تطوير المبادرات مع عدة جهات مهنية في مجال العلوم والهايتك.

وقال مدير عام جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد، معلقًا على هذا الاختيار، إن "جمعية الجليل مستمرة في مسيرتها الهادفة في تعزيز ودعم الخامات والقدرات العلمية والبحثية الكبيرة القائمة في مجتمعنا وخاصة بين فئة الشباب، وترى بهذا المشروع استمرار لإستراتيجيتها في بناء اقتصاد عربي محلي مبني على استخراج المعرفة وترجمتها لمبادرات اقتصادية تعود على المجتمع بأفضل شكل".

وتحدثت المديرة العامة لمشروع مسرّع "ساينتك" في جمعية الجليل، علا بكر، عن أهمية هذا الاختيار، وقالت إنه "يشكل دفعة كبيرة لاستمرار هذا المشروع ونجاحه بشكل كبير، ونجاح الفوج الأول وجدية المبادرات التي كانت فيه كان الدافع الأساسي لاختيار المسرع من قبل هيئة الابتكار وسلطة التطوير الاقتصادي".

وأشارت إلى أن "التسجيل للفوج الثاني ما زال مستمرًا، وهذه المرة مع شريك جديد يضيف قيمة كبيرة للمشروع، وهو مركز المعرفة الابتكاري في التخنيون".