إصابة خطيرة في انقلاب دباب غربي مجد الكروم

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب دباب بمنطقة "البرج" غربي بلدة مجد الكروم، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

ومما يذكر أن المنطقة نفسها تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين العرب، وقد شهدت حوادث طرق من قبل نظرًا لظروف المنطقة الحرشية وشوارعها الخطرة.