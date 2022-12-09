  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة في انقلاب دباب غربي مجد الكروم

تاريخ النشر: 09/12/2022 - 17:21

إصابة خطيرة في انقلاب دباب غربي مجد الكروم
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب دباب بمنطقة "البرج" غربي بلدة مجد الكروم، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

ومما يذكر أن المنطقة نفسها تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين العرب، وقد شهدت حوادث طرق من قبل نظرًا لظروف المنطقة الحرشية وشوارعها الخطرة.

بودكاست عرب 48

#انقلاب دباب
#منطقة البرج
#مجد الكروم

حوارات

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عبارات عنصرية وتهديد بالسلاح تجاه جمهور هبوعيل قلنسوة
عبارات عنصرية وتهديد بالسلاح تجاه جمهور هبوعيل قلنسوة

2022-12-09

طمرة: 3 مصابين في جريمة إطلاق نار
طمرة: 3 مصابين في جريمة إطلاق نار

2022-12-09

احتراق سيارة في حيفا
احتراق سيارة في حيفا

2022-12-09

الأكثر قراءة

3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

2022-12-08
عزل رئيس البيرو رغم دعوته لحلّ البرلمان.. نائبته تؤدي اليمين زعيمة للبلاد

عزل رئيس البيرو رغم دعوته لحلّ البرلمان.. نائبته تؤدي اليمين زعيمة للبلاد

2022-12-08
حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى الإثنين

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى الإثنين

2022-12-08
الاحتلال يصعد اعتداءاته: 4 شهداء في الضفة

الاحتلال يصعد اعتداءاته: 4 شهداء في الضفة

2022-12-08
استشهاد فتى وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الضفة

استشهاد فتى وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الضفة

2022-12-08