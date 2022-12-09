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مصرع عاملين دهسا على شارع 60 قرب القدس

تاريخ النشر: 09/12/2022 - 05:32

مصرع عاملين دهسا على شارع 60 قرب القدس
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عاملان مصرعيهما دهسا على شارع 60 بالقرب من مدينة القدس، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه "عند الساعة 3:43 تلقى مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء بمنطقة القدس عن إصابة عاملين، على ما يبدو، من سيارة عابرة في شارع 60 داخل نفق بمحاذاة 'هار غيلاه' لاتجاه الجنوب. وأقر مسعفون ومضمدون وفاة العاملين، في الأربعينيات من العمر".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من المعطيات الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق، أن 322 شخصا، بينهم 107 من المجتمع العربي، قد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى أمس، الخميس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حوادث الطرق
#عمال
#مركبات
#القدس
#حوادث العمل

مصرع عاملين دهسا على شارع 60 قرب القدس

مصرع عاملين دهسا على شارع 60 قرب القدس

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