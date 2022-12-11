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احتراق سيارة ثانية في غضون أيام بحيفا

تاريخ النشر: 11/12/2022 - 08:22

احتراق سيارة ثانية في غضون أيام بحيفا
من مكان الحريق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ألحق حريق شب بسيارة خصوصية في مدينة حيفا أضرارا جسيمة وخسائر فادحة للسيارة، كما تضررت سيارة أخرى كانت مركونة بجوارها، فجر اليوم الأحد.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، فجر اليوم، في مدينة حيفا بشارع "يكينتون" على إخماد النار في السيارة، إذ تمكنت الطواقم من إخماد الحريق ومنع انتشاره، وتضررت سيارة أخرى بشكل طفيف، ولم يبلغ عن إصابات بشرية، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وفي السياق، تعرضت سيارة خصوصية في حيفا، فجر يوم الخميس الماضي، لحريق أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارة، ولم تعرف أسباب الحريق بعد.

وشهدت حيفا، في الآونة الأخيرة، حوادث إحراق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.

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#حيفا
#حرائق
#سيارات
#الإطفاء والإنقاذ

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