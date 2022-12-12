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مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 08:34

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شهدت بلدات عربية، خلال الأيام الأخيرة، مشاركة واسعة في احتفالات إضاءة شجرة الميلاد بمناسبة شهر الأعياد المجيدة.

وكانت مدينة عكا من بين البلدات التي أضاءت شجرة الميلاد، وسط حضور واسع استمتع بالأجواء الميلادية المميزة، من خلال العروض الكشفية لكشاف المنارة والكشاف الأرثوذكسي، بالإضافة لعروض الأطفال والدمى الميلادية الضخمة، ودمى الليزر، ومع العد التنازلي تمت إضاءة شجرة الميلاد مع عرض مبهر للألعاب النارية.

ورحبت عريفة الحفل، عبير قسيس، بالحضور ثم قدمت ترتيلة ميلادية، وشكرت عضو البلدية حاتم فارس على مبادرته لإقامة هذا الاحتفال منذ العام 2014 وحتى اليوم، وكذلك لمبادرته لإقامة أول مهرجان إضاءة فانوس رمضان في العالم، وعلى اهتمامه لتطوير الثقافة والتربية اللامنهجية في عكا ولبلدية عكا على دعمها وللمراكز الجماهيرية، أسوار عكا، إدارة وطاقم لتنظيمها الاحتفال.

وتخلل البرنامج كلمة للأب سامر زكنون والشيخ سمير عاصي، فقدما التهنئة للحضور وتطرقا لنبذ العنف المستشري في المجتمع وتقبل الآخر والتسامح بين الناس.

وفي مدينة المغار، حيث جرت إضاءة شجرة عيد الميلاد وألقيت كلمات بالمناسبة وسط مشاركة الأهالي وبرنامج احتفالي، بمناسبة حلول عيد ميلاد المسيح، عليه السلام، إذ قامت لجنة الطائفة بمساعدة عدد من الشباب بتزيين شجرة الميلاد بساحة الكنيسة وإنارتها، وتحت إشراف الأب فوزي خوري والأب منير مزاوي، وحضور رئيس البلدية المحامي فريد غانم ونائبه الدكتور جريس عرطول.

وفي قرية الرينة، أقيم احتفال تخلل إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة القديس يوسف العامل، وكذلك في وكفر ياسيف، كما أقيم حفل لإضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار لويس الملك المارونيّة في حيفا.

بودكاست عرب 48

#شجرة الميلاد
#المجتمع العربي
#الأعياد الميلادية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

مشاركة واسعة خلال إضاءة شجرة الميلاد في بلدات عربية

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