اتهام شخص من الشمال بالاعتداء على زوجته وتهديدها بالقتل

قدّمت نيابة الشرطة، أول من أمس الإثنين، لائحة اتّهام إلى محكمة الصلح في الناصرة ضدّ شاب (27 عاما) من إحدى قرى الشمال، خريج كلية الطب، نسبت إليه شتم زوجته والاعتداء عليها وتهديدها بالقتل، وارتكاب جرائم تهديد واعتداء والتسبب في إصابة فعلية.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا للتوقيف حتّى إنهاء الإجراءات القضائية بحقّه.

وتمّ توجيه تهمة أخرى ضد الشاب لم يتمّ الحكم فيها بعد بارتكاب أعمال عنف ضد زوجته في وقت سابق من هذا العام. على الرغم من ذلك، لم يُبعد المشتبه عن زوجته واستمر في العيش معها في المنزل.

وجاء في لائحة الاتهام أنه "قبل حوالي أسبوع، توجّه الزوجان معًا في الصباح لوضع ابنتهما التي يبلغ عمرها سنة في الحضانة، لكن المكان كان مغلقًا. الزوجة التي ارتبكت ونسيت أن الحضانة مغلقة في ذلك اليوم، اضطرت لمواجهة معاملة سيئة وقاسية من قبل زوجها تضمنت الإذلال والشتم والضرب. أكمل المشتبه شتم زوجته في طريق العودة للبيت ووصفها بأوصاف بذيئة وأنها حمقاء، وقال لها إنه سوف يرميها من البيت. بعد ذلك أمسكها من رقبتها ولكمها على وجهها ودفعها بقوة من كتفيها وركلها. ردًا على أفعاله، قامت الضحية بجمع أغراضها من البيت، وعندما رأى المشتبه ذلك، حاول الإمساك بها وهو يمسك ابنتهما بين يديه. نتيجة لذلك، وبدون قصد، سقطت الطفلة على الأرض وأصيب رأسها بكدمات، وواصل المشتبه الاعتداء وضرب زوجته على ظهرها ودفعها".

وجاء أيضًا أنه "هدد المشتبه زوجته بأنه سيقتلها. طلبت المرأة الذهاب إلى منزل والديها، وعندما اقتربت من الباب، قام المشتبه بدفعها وقال لها 'إذا خرجتي من البيت فسوف تموتي'. قام أفراد الشرطة بإلقاء القبض على المشتبه وهو موقوف منذ ذلك الحين".