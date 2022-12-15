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حراك حيفا: تضييقات من الشرطة لمنع وقفة لإسناد معتقلي هبة الكرامة

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 12:38

حراك حيفا: تضييقات من الشرطة لمنع وقفة لإسناد معتقلي هبة الكرامة
تظاهرة في حيفا (أرشيف عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
إيناس مريح إيناس مريح

تلقى حراك حيفا، أمس الأربعاء، رسالة من الشرطة الإسرائيلية تحظر تنظيم "وقفة لدعم معتقلي هبة الكرامة، وإسناد عائلاتهم، والتأكيد على طريق النضال والتصدي التي لا تُرهبها الأحكام الجائرة وظلام الزنازين"، في ساحة الأسير بحيفا، مساء يوم السبت المقبل، بادعاء تزامنها مع برنامج "عيد الأعياد" في المنطقة.

وأعرب حراك حيفا عن استيائه من نشر الأخبار الزائفة وإلغاء الوقفة في حيفا، مؤكدا أن ستقام في المكان والموعد المحددين.

وقالت سمية فلاح من حيفا لـ"عرب 48" إن "الشرطة تحاول إخماد الحراك والالتفاف الواسع مع معتقلي هبة الكرامة، وقمع هذا الحراك من خلال إسكات صوت الناس الرافضين للأحكام الجائرة التي تصدر ضد معتقلي الهبة الشعبية".

وقال المحامي عدي منصور من قسم الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة، لـ"عرب 48" إنه "قمنا في مؤسسة عدالة وبناءً على توجه حراك حيفا لنا بعد قرار الشرطة منع الوقفة التضامنية في ساحة الأسير بحيفا بتوجيه رسالة لقائد محطة شرطة حيفا، وللمستشارة القضائية في الحكومة، للمطالبة بإلغاء منع الشرطة للوقفة، ذلك أن قرار المنع غير قانوني، والشرطة لا تملك الحق لمنع هذه الوقفة، والمنع مناف لقرارات المحكمة العليا وتوجيهات المستشارة القضائي للحكومة".

وأكد محامي "عدالة" على "الحق في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي كحقوق أساسية للمواطنين الفلسطينيين".

وقالت الناشطة وعضو حراك حيفا، سهير بدارنة، لـ"عرب 48" إنه "على ضوء تحقيق الشرطة الإسرائيلية، أمس، مع أحد أعضاء حراك حيفا بشأن الوقفة لدعم معتقلي هبة الكرامة في موقعها المحدد في ساحة الأسير، تلقى أعضاء الحراك رسالة تهديد من الشرطة لعدم المشاركة أو تنظيم وقفة في ساحة الأسير، بادعاء أنها تتزامن مع برنامج يجتمع فيه الآلاف من العرب واليهود في احتفالات عيد الأعياد".

وأضافت أن "الرسالة تتضمن بأنه يجب عدم رفع علم فلسطين في حال أقيمت الوقفة ذلك لأنه من شأن هذه الوقفة التي تأتي رفضا للأحكام القضائية التي صدرت ضد المعتقلين الذين تم اعتقالهم في أحداث أيار/ مايو 2021 أن تقود لتصعيد الأمور والمس بالأمن العام مع ترديد المتظاهرين لشعارات ونداءات تعظيمية للشهداء في موقع حساس يتواجد به آلاف اليهود والعرب مما قد يسبب العنف والأضرار".

وختمت بدارنة بالقول إن "الوقفة قائمة لدعم المعتقلين وإسنادهم في موعدها حيث ستكون الوقفة مساء يوم السبت المقبل. نحن لا نفعل شيئا ممنوعا، بل نمتلك الحق والحرية في إسماع صوتنا والتظاهر. وسيعقد أعضاء حراك حيفا، مساء اليوم الخميس، اجتماعا بشأن الوقفة".

بودكاست عرب 48

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