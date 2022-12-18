وفد مقدسي يلتقي عائلات معتقلي هبة الكرامة في عكا وطمرة ومعاوية

زار وفد مقدسي برئاسة الشيخ د. عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، عائلات معتقلي هبة الكرامة في أراضي 48 دعمًا ومؤازرةً لهم.

والتقى الوفد المقدسي، أول من أمس الجمعة، عائلة المعتقل أدهم بشير في مدينة عكا، والذي فرضت المحكمة عليه الحبس لمدة 10 أعوام، وعائلة الشاب محمد عمر إغبارية في قرية معاوية، والذي حكم عليه بالحبس لمدة 15 عاما، وعائلات المعتقلين لمدة تراوحت بين 7 و5 أعوام في مدينة طمرة.

وأكد الوفد الوقوف إلى جانب قضية معتقلي هبة الكرامة، ودعا إلى "تحويل قضيتهم إلى رأي عام"، مشيرا إلى أن "هذه القضية يجب ألا تموت، بل من المفترض أن تبقى ضمن حديث يومي، في ظل الأحكام الخطيرة والظالمة، والتي باتت واضحة بأنها مقصودة ومخطط لها، لترهيب المحتجين على الاعتداءات على العرب الفلسطينيين والمجسد الأقصى المبارك".

وفي السياق، نظم "حراك حيفا" مساء أمس، السبت، وقفة إسناد لمعتقلي هبة الكرامة على دوار البهائيين في الحي الألماني بمدينة حيفا، فيما حاولت الشرطة قمع الوقفة واعتقلت عددا من المتظاهرين وحققت معهم.

كما شارك مساء، الجمعة، عدد من عائلات معتقلي هبة الكرامة في اجتماع بمقر "بلدنا" في حيفا، بهدف طرح أفكار لمساندة المعتقلين وأهاليهم، بمشاركة صحافيين وحقوقيين وناشطين سياسيين. واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة مكونة من أهالي معتقلي هبة الكرامة وأخريين قانونية وإعلامية، بهدف العمل عن كثب في ملف معتقلي هبة الكرامة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.