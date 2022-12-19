فتح تحقيق في قتل نمر العمراني برصاص الجيش

فُتح ملف للتحقيق في جريمة قتل شاب عربي من سكان منطقة النقب، صباح يوم الأربعاء الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود المصرية، جنوبي البلاد، خلال ما زعم الجيش أنه "نشاط عملياتي لإحباط عملية تهريب مخدرات" من سيناء.

وضحية الجريمة الشاب نمر سلمان العمراني، عمره 27 عاما، من سكان أحد المضارب البدوية في النقب. وتحقق الشرطة العسكرية "فيما إذا كان الجنود قد أطلقوا النار خلافا لتعليمات الجيش".

وكانت عائلة العمراني قد أدانت قتل الجيش لابنها، وقالت إنه قتِل بدم بارد، ومنعت قوة من الجيش إسعافه في المكان.

وأضافت أن كافة وسائل اعتقال نمر العمراني كان متاحة أمام قوات الأمن، إلا أنها اختارت قتله على الرغم من أنه لم يشكل أي تهديد على حياة أحد.

ووفقا لادعاء الجيش فإنه "تبين من التحقيقات الأولية أن قوة من الجيش انطلقت إلى مكان الحادث، وعملت على إحباط التهريب في المنطقة الأمنية، وخلال تلك الفترة أطلقت النيران. قدم الجيش الإسرائيلي العلاج الطبي للمشتبه به وبعد فترة قصيرة أعلن عن وفاته. ملابسات القضية لا تزال قيد الفحص".