حريق بسيارة ثالثة خلال أيام في حيفا

أسفر حريق بسيارة خصوصية في مدينة حيفا، فجر اليوم الثلاثاء، عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يُبلّغ عن إصابات وكذلك عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

وهذا الحريق بالسيارة هو الثالث من نوعه في حيفا خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا، فجر اليوم، عن اندلاع حريق بسيارة خصوصية في مدينة حيفا بشارع 'نوريت'. وقامت طواقم إطفاء وإنقاذ بإخماد النار في السيارة، ومنع انتشار الحريق، ولم يبلغ عن إصابات، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب شبوب هذا الحريق".

وفي السياق، تعرضت سيارتان خصوصيتان في حيفا للاحتراق في حادثين منفصلين، خلال الأسبوع الماضي، ألحقا أضرارا جسيمة وخسائر فادحة للسيارتين، ولم تعرف أسباب الحريقين لغاية اليوم.

وشهدت حيفا، في الآونة الأخيرة، حوادث إحراق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.