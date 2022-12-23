عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

السلطات الإسرائيلية تمدد أمر منع الشيخ كمال خطيب من السفر لخارج البلاد

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 05:30

السلطات الإسرائيلية تمدد أمر منع الشيخ كمال خطيب من السفر لخارج البلاد
الشرطة تسلم خطيب أمرا سابقا لمنع السفر (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سلمت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، أمرا يقضي بتجديد منعه من السفر إلى خارج البلاد لغاية يوم 23 أيار/ مايو 2023، وهو قرار ممتد ومكمل لأوامر منع سابقة تلقاها الشيخ خطيب خلال السنوات الماضية، بموجب أنظمة الطوارئ الانتدابية.

وعقب الشيخ كمال خطيب على تجديد أمر منعه من السفر بالقول إنه "مرّة أخرى.. تجديد منعنا من السفر. قبل شهر جاء زوّار اللّيل يبلغونني بالقرار الظالم من وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييلت شاكيد، بمنعي من السفر خارج الوطن لمدّة شهر بدءًا من 23.11.2022 وحتى 23.12.2022 قابلة للتمديد لمدّة ستّة أشهر أخرى".

وأضاف أنه "اليوم عاد نفس الزوّار لإبلاغي بتمديد منعي من السفر حتى 23.5.2023 بناء على توصية جهاز المخابرات".

وختم الشيخ خطيب بالقول إنه "لا الاعتقال الظالم ولا المنع من السفر ولا كل وسائلكم الظالمة ستهز شعرة في بدني أو تزعزع ثقتي بنفسي وبطريقي وبهويتي الإسلامية والعربية والفلسطينية. سأعيش معتصمًا بحبل عقيدتي.. سأموت مبتسمًا ليحيا ديني.. نحن للفرج أقرب فأبشروا".

ويعد الخطيب من أبرز القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، إذ أشغل منصب نائب رئيس الحركة الإسلامية التي ترأسها الشيخ رائد صلاح لحين حظرها إسرائيليا. وهو خطيب وإمام مسجد عمر بن الخطاب في كفر كنا، من مواليد 25 آب/ أغسطس 1962 في قرية العزير القريبة من كفر كنا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

بودكاست عرب 48

#الشيخ كمال خطيب
#كفر كنا
#منع السفر
#أنظمة الطوارئ الانتدابية

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل برصاص الشرطة في كفر قاسم
قتيل برصاص الشرطة في كفر قاسم

2022-12-23

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة
حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

2022-12-23

جريمة ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار قرب كفر قرع
جريمة ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار قرب كفر قرع

2022-12-22

الأكثر قراءة

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

2022-12-22
أحمد دراغمة: الشهيد الذي حلم باحتراف كرة القدم عالميا

أحمد دراغمة: الشهيد الذي حلم باحتراف كرة القدم عالميا

2022-12-22
مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

2022-12-22
الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023

الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023

2022-12-22
ائتلاف نتنياهو: سيطرة لبن غفير بالشاباك وترشح مدانين بالعنصرية للكنيست

ائتلاف نتنياهو: سيطرة لبن غفير بالشاباك وترشح مدانين بالعنصرية للكنيست

2022-12-22