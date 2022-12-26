سيول وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة وتدفق للمياه في رهط

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين، بتدفق كميات هائلة من المياه في عدد من الأودية في مختلف أنحاء البلاد.

وأحدث هطول الأمطار فيضانات وسيول في مناطق مختلفة وخصوصا البحر الميت وصحراء النقب.

وفي مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، تدفقت مياه الأمطار الغزيرة على شوارع رئيسة وأغرقتها.

وعملت جرافات وآليات تابعة لبلدية على فتح قنوات لتصريف المياه، وإعادة تسيير حركة السير في الشوارع.

وحذرت طواقم الطوارئ من دخول سائقي المركبات المختلفة إلى تجمعات المياه.

كما ناشدت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" السائقين والمواطنين أخذ الحيطة والحذر والامتناع عن دخول مجرى السيول والفيضانات، علمًا أنه في السنوات الأخيرة سجلت عدة حالات وفاة من جراء السيول والفيضانات الناتجة عن تدفق مياه الأمطار بغزارة.

ومن جهتها، حذّرت "سلطة الطبيعة والحدائق" من حدوث فيضانات في مناطق جنوبي البلاد، وشددت على أنه "يمنع منعا باتا الدخول إلى الوديان المتدفقة حتى ينخفض ​​منسوب المياه تماما".