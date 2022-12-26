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مصرع تامر رعد من قلنسوة في حادث طرق بأميركا

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 10:10

مصرع تامر رعد من قلنسوة في حادث طرق بأميركا
الفقيد تامر رعد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فُجعت مدينة قلنسوة، صباح اليوم الإثنين، بنبأ مصرع ابنها الطالب الجامعي تامر عبد الحفيظ رعد (19 عاما)، إثر تعرضه لحادث طرق في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يدرس هناك في إحدى الجامعات.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة كان الشاب يدرس في جامعة أميركية. ولقي مصرعه في حادث طرق.

ووقع النبأ على أقارب وأتراب الفقيد كالصاعقة، وسادت حالة من الحزن في المدينة، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وقال قريب الفقيد وعضو بلدية قلنسوة، أحمد رعد، لمراسل "عرب 48"، أمير بويرات، إن "قريبي الشاب تامر يبلغ من العمر 19 عامًا، كان في الولايات المتحدة الأميركية يدرس إدارة الأعمال، منذ نحو عام".

وأضاف أن "ما حصل مع تامر هو حادث طرق ذاتي، بسبب العاصفة التي تجتاح أميركا منذ عدة أيام، ما أدى إلى مصرع تامر نتيجة حادث الطرق".

وحول إعادة الجثمان إلى البلاد لمواراته الثرى، قال رعد إن "بدأنا بإجراءات إعادة الجثمان، وسنعمل على دفن ابننا تامر هنا في مسقط رأسه بالبلاد، إذ أننا نتوقع أن يتم إعادة الجثمان خلال الأيام القريبة المقبلة".

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#تامر رعد
#قلنسوة
#حوادث الطرق
#أميركا

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