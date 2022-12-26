مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين في حادث طرق قرب باقة الغربية

لقي فتيان مصرعيهما وأصيب أربعة أشخاص في حادث طرق على شارع 6 بالقرب من مفرق مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث الشمالي، فجر اليوم الإثنين.

ووفقا لمصادر طبية فإن فتيين (16 و13 عاما) لقيا مصرعيهما وأصيب أربعة بجروح خطيرة ومتوسطة إثر اصطدام سيارتهم بحاجز الأمان والحماية على شارع 6 بمحاذاة مفرق باقة الغربية - جت لاتجاه مفرق "نتساني عوز".

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى "هيلل يافيه" في مدينة الخضيرة.

وأفادت مصادر إعلامية أن ضحيتي الحادث والمصابين الآخرين من الحريديين.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. ووفقا للتحقيقات الأولية، تبين أن سائق السيارة فقد السيطرة واصطدم بالحاجز على الشارع. وكان مستقلو السيارة، من منطقة وسط البلاد، في طريق عودتهم من رحلة استجمامية منطقة الشمال.

17 إصابة بينها 4 خطيرة في حادث آخر

وفي حادث آخر، وقع فجر اليوم، على شارع 551 على جسر مفرق "أيال" فوق شارع 6 أصيب 17 شخصا، بينهم 4 بحالة خطيرة وستة بحالة متوسطة وسبعة بحالة طفيفة.

من مكان الحادث على مفرق "أيال" (تصوير الشرطة)

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع من جراء اصطدام سيارتين، وجها لوجه، على الشارع.

وأفادت مصادر إعلامية أن المصابين عمال من الضفة الغربية كانوا في طريقهم لكسب لقمة العيش داخل الخط الأخضر.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين في مكان الحادث، ونقلتهم بسيارات العلاج المكثف إلى المشافي لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطةملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

346 شخصا، بينهم 112 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 346 شخصا، بينهم 112 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية من المجتمع العربي 34 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.