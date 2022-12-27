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إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 08:21

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بحيفا
مستشفى "رمبام" في حيفا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بشارع "فبزنر"، الليلة الماضية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تعرض شاب في حيفا لإصابة بعيارات نارية أطلقها عليه جان مجهول حين كان داخل موقف للسيارات تحت الأرض في شارع "فبزنر".

وذكرت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" قدمت العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبه أو أكثر وتفاصيل الجريمة.

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#حيفا
#إطلاق نار
#إصابات
#ضحايا
#العنف والجريمة

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