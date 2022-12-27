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تخليص عشرات العالقين جراء الأمطار في حيفا والنقب

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 06:58

تخليص عشرات العالقين جراء الأمطار في حيفا والنقب
تخليص عالقين بمنطقة النقب (الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

عملت عشرات طواقم الإطفاء والإنقاذ الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، على تخليص عالقين خاصة بمنطقتي الجليل والنقب، وذلك جراء الفيضانات وأحوال الطقس الصعبة وخاصة بسبب الرياح والأمطار الغزيرة.

ففي مدينة حيفا قامت الطواقم بتخليص عشرات العالقين من داخل القطار الأرضي "الرخبليت"، وذلك بعد أن توقفت عن العمل وتم نقل المسافرين بعد تخليصهن دون إصابات.

وفي النقب، وبالقرب من "حتسيريم"، قامت الطواقم بتخليص سائحين علقا في مسار نهر قريب وتم إخراجهما دون إصابات.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين اتباع طرق السلامة والأمان، وعدم دخول مسارات الأنهار والفيضانات، وتثبيت الأغراض حول المنازل بسبب الرياح والتي ادت الليلة إلى تطاير الكثير من الأغراض وأشياء أخرى في محيط المنازل.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

ومن المتوقع أن يسود جو مستقر وبارد وجاف نهاية الأسبوع الحالي وتصبح الليالي باردة جد.

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#حيفا
#النقب
#الإطفاء والإنقاذ
#أمطار
#حالة الطقس
#فيضانات

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