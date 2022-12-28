اعتقال 3 مشتبهين من وادي عارة بخطف شخص من الضفة

اعتقلت الشرطة، الأربعاء، 3 أشخاص من سكان منطقة وادي عارة للاشتباه بضلوعهم في خطف شخص (60 عاما) من الضفة.

وادعت الشرطة أنها تلقت بلاغا من شاب حول تعرض والده للخطف خلال تواجده في منطقة "روش هعاين"، ووفقا للاشتباه فإن الخلفية هي خلاف مالي بين مقاولين.

وجاء في بيان الشرطة، أنه جرى إحالة المشتبه بهم للتحقيق، إلى جانب التحرز على مركباتهم وتفتيشها وفحصها من قبل الطب الشرعي.

وأصدرت المحكمة بناء على طلب الشرطة، أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق (باستثناء ما ورد في بيانها)، وذلك لغاية يوم 5 كانون الثاني/يناير المقبل.

ومما يذكر أنه لم ترد أي تفاصيل أخرى حول ما إذا جرى العثور على الشخص المختطف (حسب الاشتباه).