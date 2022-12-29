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ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 11:31

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ترتفع أسعار الوقود في البلاد للمرة الثالثة على التوالي، فجر يوم الأحد المقبل الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2023، بـ9 أغورات لليتر الواحد، وفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.94 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويدور الحديث عن ارتفاع في أسعار المحروقات للشهر الثالث تواليا. والأسعار الجديدة هي الأعلى منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، إذ بلغ سعر ليتر البنزين 8.08 شيكل.

ويأتي الارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد على الرغم من استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية وعدم ارتفاعها.

ويأتي السعر الجديد للبنزين في أعقاب إلغاء التخفيض في ضريبة البلو، المفروضة على المحروقات، وارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل. وتسبب إلغاء ضريبة البلو بارتفاع نحو 33 أغورة في السعر لليتر البنزين.

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#أسعار الوقود
#محروقات
#وزارة الطاقة
#محطات البنزين
#مركبات
#نفط

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