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وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 12:36

وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر
الطالبة دينا خليل
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فُجعت جديدة المكر، اليوم الخميس، بوفاة ابنتها الطالبة الجامعية دينا حسام خليل (22 عاما) متأثرة بإصابتها الحرجة إثر سقوطها من الطابق الرابع من مساكن للطلاب في الأردن.

وأقرّت الطواقم الطبية وفاة الطالبة دينا خليل، والتي كانت تدرس موضوع التمريض في السنة الثالثة بجامعة عمان الأهلية بالأردن.

ونُقلت الطالبة دينا خليل، أمس، بمروحية طبية خاصة من مطار عمّان إلى مطار حيفا، ثم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لكنها توفيت اليوم.

وكانت دينا خليل قد سقطت من علو في عمان، الأسبوع الماضي، ونقلت على إثرها لمستشفى الإسراء في عمان لتلقي العلاج.

وساد الحزن والأسى أقارب الطالبة دينا خليل وزميلاتها على مقاعد الدراسة وعموم الأهالي في جديدة المكر فور انتشار النبأ المفجع. وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

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#دينا خليل
#جديدة المكر
#الأردن
#طلاب الجامعات

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